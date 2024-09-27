О налоговых долгах сообщат по СМС

ФНС бесплатно пришлет сообщение с информацией о налоговых долгах, если пользователь напишет заявление с согласием на рассылку.

Налогоплательщики могут подать письменное согласие на получение уведомлений от ФНС о задолженностях по налогам через СМС-сообщения.

Чтобы подключить услугу, нужно лично посетить инспекцию, отправить представителя или направить заказное письмо. Форма сообщения есть в приказе от 6 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@.

В тексте нужно указать наименование и ИНН компании или ФИО физлица, паспортные данные, дату и место рождения, а также номер телефона и адрес e-mail для получения информации.

Налоговики раз в квартал будут присылать сведения о задолженности. Эта услуга бесплатна, ее можно отменить в любой момент — также направив в налоговую заявление.