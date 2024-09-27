НДС с 2025 года без вычетов или с ними — 5/7% или 20%. Вот в чем главный вопрос бухгалтеров

Выбор ставки НДС с 2025 года во многом зависит от того, какой будет входной НДС от поставщиков.

Некоторые компании, работая на УСН, превысят порог дохода в 60 млн, но не более 250. Это дает право выбрать ставку НДС — 5% либо 20%. Но при 5% нельзя применять входящий НДС.

Плательщиком НДС упрощенец становится с 1 января 2025 года. С этого дня в чеках уже должен быть НДС.

Возникает вопрос: как примерно посчитать, лучше выбрать НДС 5% без вычетов или 20% с ними, если половина поставщиков работает сейчас без НДС и неизвестно кто и что выберет потом.

Предсказать ставку поставщиков невозможно. Поэтому нужно ориентироваться на то, сколько сейчас у упрощенца поставщиков на ОСНО. Также можно связаться с поставщиками и просто спросить, какие у них планы относительно НДС с 2025 года.

Есть смысл сопоставить свою валовую прибыль и выручку — чтобы понять, что выгоднее: 5% с выручки или 20% с валовой прибыли (с учетом доли входящего НДС).

Выгодно выбрать 20%, если входной НДС (вычетов) больше 75%. Это усредненная цифра. То есть более 75% процентов расходов на УСН должны быть с НДС. Для этого должно быть меньше покупок на рынке за наличку и больше по безналу по счету.

Важный нюанс: три года (12 налоговых периодов) нельзя уйти с НДС 5/7%. При этом с НДС 0/10/20% можно в любой момент перейти на НДС 5/7%. Поэтому с 01.01.2025 можно попробовать перейти на НДС 0/10/20% — поработать и при необходимости перейти на пониженные ставки.