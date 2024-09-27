За низкую ставку по ипотеке банки перестанут брать дополнительную плату

Чтобы лучше защитить права ипотечных заемщиков, ЦБ обяжет банки возвращать клиентам часть вознаграждения при досрочном погашении обязательств, а также запретит устанавливать плату за пониженную ставку.

С июля 2025 года Центробанк обяжет кредитные организации прекратить брать вознаграждение за предоставление пониженной процентной ставки по ипотеке. Об этом сказано в стандартах банковской деятельности на сайте регулятора.

Банки будут должны:

до заключения договора — предоставить клиенту расчет полной стоимости кредита без пониженной ставки;

компенсировать заемщикам избыточно оплаченную часть вознаграждения при досрочном погашении обязательств.

«Не допускается получение кредитной организацией от заемщика платы (вознаграждения) за установление пониженной процентной ставки (снижение платежей по обслуживанию долга) по договору ипотечного кредита», — сказано в документе ЦБ.

Кроме того, регулятор настаивает, чтобы снижение платежей по обслуживанию долга по ипотеке проходило исключительно за счет собственных средств заемщика.

Стандарт будет распространяться только на договоры, которые заключены после 1 января 2025 года.

Главная цель документа — защитить права заемщиков, в том числе путем формирования у него наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита и рисков. Помимо этого, ЦБ таким способом хочет минимизировать распространение высокорискованных схем ипотечного кредитования.