Госдума упростит процедуру включения в реестр МСП

Если у представителей малого и среднего бизнеса изменилась организационно-правовая форма, то их не будут относить к вновь созданным организациям и ИП.

Депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, который упростит процесс включения компаний и ИП в единый реестр малых и средний предприятий (МСП).

Сейчас нет единого подхода, по которым к МСП относят вновь созданные юрлица после преобразования. Законопроект восполнит этот пробел.

«Поскольку при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы фактически новое юридическое лицо, ранее не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность до внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений, не возникает, а меняется только организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, то такие лица не могут признаваться вновь созданными», — считают авторы законопроекта.

Депутаты предлагают не относить к вновь созданным юрлицам те субъекты МСП, которые были преобразованы. Эти положения не поменяют критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП, а значит общее количество представителей МСП не изменится.

Кроме того, поправки позволят снизить число судебных дел, связанных с оспариванием статуса «вновь созданное» и исключить принцип «кому как выгодно».

Вновь созданными юрлицами и ИП будут считать тех, кто начал деятельность и был включен в госреестры в период с 1 декабря предшествующего календарного года по 31 мая года, который следует за текущим. Такие сроки объясняются особенностями представления налоговой отчетности.