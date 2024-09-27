Депутат Госдумы: дети должны проживать в отелях за полцены

Чтобы семейный туризм в России стал популярнее, депутат предложил давать больше скидок детям на проезд и проживание в гостиницах.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить стоимость проезда и проживания детей в отелях.

Согласно его идее, дети до 18 лет должны летать на самолетах, ездить на транспорте и селиться в отели на 50% дешевле. Малыши до 10 лет, которые не занимают отдельного места, получат такие услуги бесплатно. Об этом сказано в телеграм-канале Нилова.

Сейчас авиакомпании бесплатно оформляют нулевой билет для детей до двух лет. Скидки предусмотрены для детей до 12 лет.

При путешествии по железной дороге бесплатный билет можно получить для детей до пяти лет без предоставления места. Скидку в размере 35-50% от полной стоимости предоставят детям младше 10 лет, а тем, кто старше, могут проехать по льготе для школьников.