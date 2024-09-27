Почти половина россиян использует авторизацию через ID-сервисы для получения всех услуг

Эксперты провели исследование среди 2 400 россиян и выяснили, как люди относятся к возможности авторизации по ID.

По данным опроса, с ID знакомо большинство россиян — 52%. Активно пользуются — 24%. Пресс-релиз компании Edna есть в распоряжении «Клерка».

Без такого способа авторизации уже невозможно обойтись — заявляют 6% респондентов.

Лишь некоторые опрошенные относятся к сервисам с недоверием: 7% считает их неудобным, 6% не видит в них смысла.

В России авторизация по ID есть у всех крупнейших цифровых экосистем — Яндекса, Сбера, ВТБ, VK, МТС, Билайна, Т-Банка, Газпрома, Ozon и т. д.

При этом каждый десятый пользователь хочет расширения возможностей экосистем ID.

За последние два года отношение к авторизации через ID для входа в экосистемы изменилось. 9% отмечают, что стало неудобно жить без них, еще 7% стали активными пользователями, столько же человек получили свой первый идентификатор.

Практически каждый пятый полностью доверяет онлайн-подтверждению личности: хочет расширения возможностей таких экосистем (11%) и считает этот способ безопасным для хранения персональных данных (8%).

Вместе с тем опрошенные высказывают и опасения. В топе самых частых пользовательских страхов — доступ провайдеров к личной информации (15%) и незащищенность персональных данных (11%).

Взломы и утечки данных снижают доверие людей, но они понимают, что это может произойти в любой экосистеме.

Когда человек авторизуется на сайте, он предоставляет все свои данные для рекламы и персональных предложений. Для 8% этот факт становится весомым аргументом в пользу классической авторизации с логином и паролем. Около 7% опрошенных пользуются ID-авторизациями с осторожностью.

Многие — 43% — с помощью ID получают в сервисах все наиболее распространенные услуги. Популярны:

покупки в онлайн-магазинах и на маркетплейсах — 14%;

запись на прием к врачу — 13%;

подписка на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы — 12%;

бронирование отелей, билетов, турпоездок — 11%.

Еще 5% использует этот способ, чтобы оформлять документы.

«Сейчас степень доверия к авторизации по ID на высоком уровне, в том числе и на российском рынке. В среднем один человек имеет 3-4 идентификатора: например, портал Госуслуг, банки, VK. При этом некоторые компании до сих пор используют только пары “логин/пароль” и рискуют потерять клиентов. Если на сайте предусмотрена регистрация, лучше подключить авторизацию по ID. Сделать это можно, даже не являясь частью экосистем. Для этого нужно стать партнером провайдера внешней авторизации и верификации или использовать Mobile ID (авторизацию по номеру телефона)», — рассказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании Edna.

Mobile ID развивается совместно с крупнейшими российскими операторами связи. По покрытию Mobile ID делит первенство с порталом Госуслуг.

Мобильный идентификатор подходит почти любому бизнесу в сфере B2C — ecom, банки, страховые компании и т. д. Он позволяет упростить авторизацию и сократить время входа до 10 секунд. Схема использования может отличаться в зависимости от бизнеса.

Например, для онлайн-магазина или страховой компании актуально автозаполнение форм, так как не все покупатели готовы долго заполнять поля или вводить данные, которые не под рукой. Для онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов достаточно простого входа по номеру.

По словам Дубровина, после подключения входа по номеру мобильного телефона количество авторизаций увеличивается в среднем на 50%, а конверсия — в два раза.

При этом компания экономит на отправке СМС-кодов и получает дополнительные данные о своих клиентах — ФИО, дату рождения, пол, e-mail, адрес регистрации и т. п. Данные при авторизации проверяются сотовым оператором.