Малый бизнес в сфере туризма получил 25 млрд рублей под поручительства

По программе НГС предприниматели привлекли больше 25 млрд рублей на развитие туризма, а под «зонтичные» поручительства — 10,1 млрд.

За восемь месяцев 2024 года малые и средние предприятия в сфере туризма заключили кредитные договоры на сумму свыше 25 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Это на 3% больше, чем за тот же период 2023 года. Число получателей кредитов выросло в два раза.

В шесть раз больше поддержки получили туристические МСП из Кемеровской области — сумма заключенных договоров увеличилась до 0,54 млрд рублей. Пятикратный рост заметили в Якутии — до 0,58 млрд. Также в лидерах — Крым с объемом кредитования в 0,81 млрд рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,36 млрд и Севастополь — 0,35 млрд.

«Объем кредитования под “зонтичные” поручительства с января по июль 2024 года превысил 10,1 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом количество получателей кредитных средств выросло в три раза — с 318 до 1 280», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Согласно Минэкономразвития, в этом году россияне уже совершили 58,5 млн туристических поездок.