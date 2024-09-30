⚡️ Итоги дня: СК проверит школу, где ученики не говорят по-русски, к рекламе вкладов появятся новые требования, а Ozon изменил правила работы с возвратами

МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить одну из школ в Калининграде из-за жалоб на детей мигрантов, которые не знают русский язык. В ответ директор школы в шутку предложила научить детей нескольким словам на узбекском языке, чтобы поддержать одноклассников.

Россия попала в тройку стран с высоким уровнем близорукости у молодежи. Это заболевание больше всего распространено в Японии (86%), Южной Корее (74%) и России (46%).

Ozon обязал пункты выдачи заказов (ПВЗ) сканировать каждый товар, который вернул клиент, для отгрузки курьеру. В компании считают, что изменения позволят минимизировать потери товаров и увеличить выплаты курьерам.

Сервис «Букмейт» сменил название на «Яндекс книги». Кроме названия ничего не поменялось. Электронная библиотека все еще входит в подписку «Яндекс Плюс». В приложении насчитывается около 250 тыс. книг, аудиокниг и комиксов.

В Telegram добавили возможность пожаловаться в поддержку на терроризм. Также основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер обновил условия обслуживания и политику безопасности, чтобы отпугнуть преступников, которые используют мессенджер для продажи нелегальных товаров.

Иностранные авиаперевозчики заняли 40% российского рынка международных перевозок, что выше исторических уровней. По итогам семи месяцев текущего года российские перевозчики перевезли за границу 15,1 млн пассажиров, а иностранные — 10,3 млн.

ФАС и ЦБ определят требования к рекламе банковских вкладов, чтобы организации не вводили клиентов в заблуждение, предлагая слишком выгодную ставку. Для вкладов планируют создать аналогичный инструмент, который показывает полную стоимость кредита.

Какао, пледы и сладости помогают россиянам создать атмосферу комфорта осенью. Для 58% жителей страны горячий чай, кофе или какао — главные атрибуты осени, за ними в списке предпочтений уютные пледы (48%) и теплая одежда (43%).