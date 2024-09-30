Кабмин определился с проектом бюджета на 2025-2027 годы

Власти увеличат расходы на социальные программы. За три года дефицит бюджета составит 0,5% ВВП.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В этом году бюджетный проект полностью внесен по электронным каналам связи. Документ составляет 7 тыс. страниц.

В течение трех лет развитие экономики будет находиться в диапазоне 2,5-2,8% ВВП. По прогнозам Минфина, в 2028-2030 годах рост продолжится на уровне 3-3,2% и выйдет на траекторию в рамках национальных целей развития.

В 2025 году доходы федерального бюджета вырастут на 11,6% — до 40,26 трлн рублей. Расходы увеличатся с 39,4 трлн до 41,46 трлн. Согласно прогнозу, дефицит составит 0,5% ВВП.

Основные средства направят на финансирование социальных контрактов и помощь россиянам в сложной жизненной ситуации — 130 млрд рублей. Около 80 млрд пойдет на развитие системы ухода за инвалидами и пожилыми людьми.

К приоритетным направлениям также относится поддержка беременных и семей с детьми. На ежемесячные пособия по родам выделят больше 4 трлн рублей за три года. 1,7 трлн направят на материнский капитал, а больше 12 млрд — на субсидии по обеспечению жильем молодых семей.

На региональные демографические программы потратят порядка 37,5 млрд рублей.