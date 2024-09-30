После закрытия ИП и открытия им ООО остатки товара можно учесть в расходах на УСН: варианты

В случае закрытия ИП и открытия ООО на УСН с объектом «доходы минус расходы» оставшиеся товары можно использовать на упрощенке.

Если доля учредителя 100%, товар можно без проблем внести безвозмездно в ООО на УСН. В принципе, есть три варианта:

Вклад в уставный капитал. Вклад в имущество. Просто безвозмездная передача (безвозмездная финансовая помощь).

От выбранного варианта зависит способ оценки: в первом — независимая оценка, во втором — согласованная учредителями/ем, в третьем — рыночная.

Чтобы взять стоимость товаров в расходы на упрощенке, их можно купить у физлица. Но тогда у него будет облагаемый НДФЛ доход, который он должен задекларировать сам по форме 3-НДФЛ и уплатить.

По закону, при покупке имущества налогово-агентских отношений не возникает — физик сам платит налог.