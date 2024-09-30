После закрытия ИП и открытия им ООО остатки товара можно учесть в расходах на УСН: варианты

Если доля учредителя 100%, товар можно без проблем внести безвозмездно в ООО на УСН. В принципе, есть три варианта:
Вклад в уставный капитал.
Вклад в имущество.
Просто безвозмездная передача (безвозмездная финансовая помощь).
От выбранного варианта зависит способ оценки: в первом — независимая оценка, во втором — согласованная учредителями/ем, в третьем — рыночная.
Чтобы взять стоимость товаров в расходы на упрощенке, их можно купить у физлица. Но тогда у него будет облагаемый НДФЛ доход, который он должен задекларировать сам по форме 3-НДФЛ и уплатить.
По закону, при покупке имущества налогово-агентских отношений не возникает — физик сам платит налог.
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