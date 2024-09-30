С 1 октября больше товаров освобождены от авансового НДС

Правительство с 01.10.2024 дополнило перечень товаров, работ и услуг, длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых свыше 6 месяцев.

В силу постановления кабмина от 17.08.2024 № 1112 с 1 октября 2024 года перечень дополнили семь позиций:

электропечи сопротивления (код ОКПД2 28.21.13.111);

печи электрошлакового переплава (код ОКПД2 28.21.13.116);

электропечи индукционные плавильные (код ОКПД2 28.21.13.117);

краны козловые и полукозловые электрические (код ОКПД2 28.22.14.122);

краны портальные (код ОКПД2 28.22.14.140);

комбайны проходческие (код ОКПД2 28.92.12.121);

щиты проходческие (код ОКПД2 28.92.12.122).

Сам перечень утвержден постановлением от 28.07.2006 № 468.

Изготовители продукции с длительным производственным циклом не платят авансовый НДС с частичной оплаты, а рассчитывают налог только при отгрузке (п. 13 ст. 167 НК).