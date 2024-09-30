С 1 октября больше товаров освобождены от авансового НДС

В силу постановления кабмина от 17.08.2024 № 1112 с 1 октября 2024 года перечень дополнили семь позиций:
электропечи сопротивления (код ОКПД2 28.21.13.111);
печи электрошлакового переплава (код ОКПД2 28.21.13.116);
электропечи индукционные плавильные (код ОКПД2 28.21.13.117);
краны козловые и полукозловые электрические (код ОКПД2 28.22.14.122);
краны портальные (код ОКПД2 28.22.14.140);
комбайны проходческие (код ОКПД2 28.92.12.121);
щиты проходческие (код ОКПД2 28.92.12.122).
Сам перечень утвержден постановлением от 28.07.2006 № 468.
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