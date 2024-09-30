НДС

С 1 октября больше товаров освобождены от авансового НДС

Правительство с 01.10.2024 дополнило перечень товаров, работ и услуг, длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых свыше 6 месяцев.

В силу постановления кабмина от 17.08.2024 № 1112 с 1 октября 2024 года перечень дополнили семь позиций:

  • электропечи сопротивления (код ОКПД2 28.21.13.111);

  • печи электрошлакового переплава (код ОКПД2 28.21.13.116);

  • электропечи индукционные плавильные (код ОКПД2 28.21.13.117);

  • краны козловые и полукозловые электрические (код ОКПД2 28.22.14.122);

  • краны портальные (код ОКПД2 28.22.14.140);

  • комбайны проходческие (код ОКПД2 28.92.12.121);

  • щиты проходческие (код ОКПД2 28.92.12.122).

Сам перечень утвержден постановлением от 28.07.2006 № 468.

Изготовители продукции с длительным производственным циклом не платят авансовый НДС с частичной оплаты, а рассчитывают налог только при отгрузке (п. 13 ст. 167 НК).

Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок по расчету НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт нового потока 1 октября!

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