Налоговые поступления в новых регионах выросли в 2,5 раза

Внебюджетный сектор экономики новых регионов обеспечивает около 50% поступлений. В ЛНР на 60% выросло число средств от НДФЛ.

За восемь месяцев 2024 года налоговые поступления в бюджеты новых регионов увеличились в 2,5 раза.

«Мы подошли к тому, что около 50% средств уже дает внебюджетный сектор», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По данным на 24 сентября, в государственный адресный реестр включили больше 770 тыс. адресов ЛНР.

«Мы тесно сотрудничаем с ФНС России на нескольких направлениях. В частности, общие поступления налогов в ЛНР за восемь месяцев 2024 года выросли больше чем в два раза, в том числе прирост по НДФЛ плюс 60%, что очень важно для нас, поскольку налог на доходы физических лиц — это один из основных источников пополнения нашего регионального бюджета», — сообщил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Сейчас число резидентов свободной экономической зоны в Донбассе и Новороссии составляет 197 компаний, а объем заявленных инвестиций превысил 100 млрд рублей.

Недавно мы писали, что власти направят больше бюджетных средств на интеграцию Донбасса и Новороссии.