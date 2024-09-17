Бюджетные средства потратят на новые регионы, оборону и социальную поддержку

Основные расходы государства будут связаны с социальной поддержкой населения, оборонной промышленностью и восстановлением новых регионов России.

Владимир Путин определил основные приоритеты государственных расходов. Бюджетные средства в первую очередь пойдут на социальную поддержку жителей страны, усиление обороноспособности, а также интеграцию Донбасса и Новороссии.

«В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», — сказал Путин.

Сейчас идет работа над проектом федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027.

Недавно мы писали, что дефицит бюджета в 2025-2030 годах составит почти 11 трлн рублей.