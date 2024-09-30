У пользователей «Яндекс такси» списывали деньги из-за ошибки

27 сентября клиенты «Яндекс Такси» начали жаловаться, что сервис списывает средства за несовершенные поездки. В компании объяснили это техническими причинами и все деньги, которые сняли со счета по ошибке, вернули пользователям.
Сейчас сервис работает в штатном режиме, пишет РБК со ссылкой на «Яндекс».
Также представители компании извинились за доставленные неудобства и пообещали сделать «все, чтобы подобного не повторилось».
Недавно мы писали, что подобный сбой произошел на маркетплейсе Wildberries: из-за проблем с отображением статуса заказа у клиентов списывали деньги за обратную доставку товаров на склад.
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