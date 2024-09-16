Wildberries вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали

У маркетплейса произошел сбой: заказы отображались как отмененные. По этой причине у многих клиентов списали средства за обратную доставку товаров на склад.

14 сентября 2024 года пользователи маркетплейса Wildberries пожаловались на сбой в системе заказов. В статусах доставки появился статус «отменен», а средства с клиентов списали.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что все статусы заказов теперь отражаются корректно, а списанные деньги вернут покупателям.

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее. Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов», — сказано в сообщении.

Как только статусы заказов начнут отображаться корректно, товары будет можно забрать на пункте выдачи.

Недавно мы писали, что Wildberries поднял плату за прием товаров на склад.