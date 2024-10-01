Порядок уведомления прежнего военкомата о смене юридического адреса не регламентирован

В нормативных актах нет подробного порядка действий в данном случае. Но в любом случае нужно снять организацию с учета и затем встать на учет в военкомат по новому адресу.
Пакет документов при постановке организации на учет по новому адресу подают в общем порядке.
Чтобы снять организацию с учета, форма обращения в военкомат для данного случая не установлена. Поэтому можно направить информацию письмом.
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