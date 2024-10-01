Расчетный счет

В строке «Счет получателя» платежки порядок реквизитов можно менять

В платежных поручениях в строке «Счет получателя» вначале может отображаться расчетный счет поставщика и потом его банк, а может быть и наоборот.

Вот примеры:

Нужно зайти в карточку Поставщика в настройку формы «Расчетный счет» и активировать строку «Наименование счета». Затем внести изменение в наименование, как вам нужно.

Обычно в отрывающемся списке остаются прежние варианты наименований.

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