В строке «Счет получателя» платежки порядок реквизитов можно менять

Вот примеры:
Нужно зайти в карточку Поставщика в настройку формы «Расчетный счет» и активировать строку «Наименование счета». Затем внести изменение в наименование, как вам нужно.
Обычно в отрывающемся списке остаются прежние варианты наименований.
Правильно заполнять платежные документы и отчетность научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
36 000 рублей. Обучение стартует сегодня — скорее присоединяйтесь!
Начать дискуссию