В строке «Счет получателя» платежки порядок реквизитов можно менять

В платежных поручениях в строке «Счет получателя» вначале может отображаться расчетный счет поставщика и потом его банк, а может быть и наоборот.

Вот примеры:

Нужно зайти в карточку Поставщика в настройку формы «Расчетный счет» и активировать строку «Наименование счета». Затем внести изменение в наименование, как вам нужно.

Обычно в отрывающемся списке остаются прежние варианты наименований.