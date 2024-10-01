Путин: сервисам беспроцентной рассрочки нужно правовое регулирование

Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку урегулировать работу операторов сервисов рассрочки, которые не предполагают взимание платы за оказание услуг.
Сервисы должны предоставлять клиентам полную информацию об условиях предоставления рассрочек, а также установить гарантии защиты прав пользователей.
«Ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование деятельности операторов сервисов рассрочки, не предполагающее взимание платы за оказание ими услуг и устанавливающее гарантии защиты прав граждан, аналогичные гарантиям, предусмотренным законодательством РФ о потребительском кредите (займе)», — сказано на сайте Кремля.
По поручению президент ждет доклад от ответственных лиц до 1 декабря 2024 года.
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