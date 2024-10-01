Путин: сервисам беспроцентной рассрочки нужно правовое регулирование

Сервисы предоставления рассрочек должны гарантировать защиту прав клиентов, а также подробно информировать их обо всех условиях предоставления услуг.

Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку урегулировать работу операторов сервисов рассрочки, которые не предполагают взимание платы за оказание услуг.

Сервисы должны предоставлять клиентам полную информацию об условиях предоставления рассрочек, а также установить гарантии защиты прав пользователей.

«Ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование деятельности операторов сервисов рассрочки, не предполагающее взимание платы за оказание ими услуг и устанавливающее гарантии защиты прав граждан, аналогичные гарантиям, предусмотренным законодательством РФ о потребительском кредите (займе)», — сказано на сайте Кремля.

По поручению президент ждет доклад от ответственных лиц до 1 декабря 2024 года.