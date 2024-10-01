Граждане США могут платить налоги в России до января 2025 года

Власти США продлили генеральную лицензию, которая разрешает компаниям и физлицам до 8 января 2025 года уплачивать в РФ налоги, сборы и пошлины.

Минфин США продлил генеральную лицензию, которая позволяет жителям Америки до 8 января 2025 года платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

Изменения позволят физлицам и компаниям из США платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты. Об этом сказано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В 2022 году Минфин США запретил американским компаниям и гражданам проводить операции с Фондом национального благосостояния, Центробанком и Минфином России. Но генеральная лицензия OFAC позволяет сделать исключение из санкций.

Документ, который разрешает уплату налогов и пошлин в России, выпустили в марте 2022 года. Действие лицензии неоднократно продлевалось.