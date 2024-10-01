Стоимость товаров в России больше не будет привязана к ценам на мировых рынках

ФАС не будет учитывать общемировую стоимость товаров при определении монопольно высоких цен в России.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому Федеральная антимонопольная служба не будет учитывать изменение стоимости товаров на мировых рынках. Это условие будут учитывать при определении монопольно высокой или низкой цены на российском рынке.

«Указанные изменения будут способствовать обеспечению приоритета интересов российских потребителей вне зависимости от волатильности цен на иностранных биржах, зарегистрированных в недружественных странах», — сказано в пояснительной записке.

Пока что цены на внутренних товарных рынках в РФ зачастую основываются на индикаторах зарубежных рынков, без учета экономической ситуации внутри страны.

Также закон расширяет перечень признаков нарушений со стороны владельцев цифровых платформ. Это позволит выдавать им предупреждения о необходимости прекратить действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.