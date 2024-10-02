Воинский учет

Порядок сверки с военкоматом пока не поменялся

Ежегодная сверка с военкоматом по сотрудникам проводится по требованию военного комиссариата.

Несмотря на запуск Реестра воинского учета порядок в этой части не поменялся.

Дату и время сверки устанавливает военкомат муниципального образования (или орган местного самоуправления, ведущий первичный воинский учет), действующий на территории, в пределах которой находится организация (п. 36 Инструкции по воинскому учету, утв. приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700).

До начала сверки по документам воинского учета граждан, соответствующим документам организации, и при личном общении с сотрудниками необходимо уточнить следующие данные:

  • указанные в разд. II карточки;

  • фамилию, имя и отчество (при наличии);

  • дату и место рождения;

  • образование;

  • должность (профессию);

  • семейное положение и состав семьи;

  • состояние здоровья;

  • прохождение военных сборов;

  • адрес места жительства (пребывания), номера контактных телефонов.

Эти же сведения уточняют в ходе самой сверки.

Если сотрудники стоят на воинском учете в других военных комиссариатах, последним для сверки направляют списки пребывающих в запасе с указанием данных разд. II.

Списки составляют в двух экземплярах. Второй с указанием регистрационного номера и даты отправки хранят в организации в течение года.

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