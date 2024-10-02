Порядок сверки с военкоматом пока не поменялся

Несмотря на запуск Реестра воинского учета порядок в этой части не поменялся.
Дату и время сверки устанавливает военкомат муниципального образования (или орган местного самоуправления, ведущий первичный воинский учет), действующий на территории, в пределах которой находится организация (п. 36 Инструкции по воинскому учету, утв. приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700).
До начала сверки по документам воинского учета граждан, соответствующим документам организации, и при личном общении с сотрудниками необходимо уточнить следующие данные:
указанные в разд. II карточки;
фамилию, имя и отчество (при наличии);
дату и место рождения;
образование;
должность (профессию);
семейное положение и состав семьи;
состояние здоровья;
прохождение военных сборов;
адрес места жительства (пребывания), номера контактных телефонов.
Эти же сведения уточняют в ходе самой сверки.
Если сотрудники стоят на воинском учете в других военных комиссариатах, последним для сверки направляют списки пребывающих в запасе с указанием данных разд. II.
Списки составляют в двух экземплярах. Второй с указанием регистрационного номера и даты отправки хранят в организации в течение года.
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