Для учета компаний и ИП из ЕАЭС будут новые формы

Продавцы из ЕАЭС, которые поставляют физлицам из России товары через электронные площадки, должны зарегистрироваться в налоговой по новой форме.

ФНС выпустила приказ от 20.08.2024 № БВ-7-14/665@ с новыми формами и форматами заявлений для учета иностранных организаций и ИП.

С 1 июля 2024 года компании из ЕАЭС, которые продают свои товары физлицам из России через электронные площадки, должны платить НДС и зарегистрироваться в налоговом органе. Об этом сказано в федеральном законе от 29.05.2024 № 100-ФЗ.

В приказе утверждены формы заявления иностранного лица о постановке на учет, об изменениях ранее сообщенных в налоговую сведений, о снятии с учета.

Новые формы начнут действовать с 1 ноября 2024 года.