В КоАП с 21.10.2024 исключено дублирование полномочий полиции и остальных проверяющих

Устранено дублирование полномочий полиции и надзорных органов при производстве по делам об административных правонарушениях.

Это закрепил федеральный закон от 22.07.2024 N 192-ФЗ. Речь идет о следующих ситуациях:

неисполнение обязательных требований, оценивают соблюдение которых прежде всего уполномоченные госорганы в рамках видов государственного контроля и надзора, муниципального контроля;

когда полномочия составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях закреплены одновременно за полицией и контрольными, надзорными органами.

Например, ОВД больше не смогут составлять протоколы по нарушениям в предпринимательской деятельности, предусмотренными ст. 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг) и 14.18 КоАП.

Но в значимых сферах — миграция, безопасность дорожного движения, борьба с наркотиками — полномочия полиции сохранены.

Также уточнены сроки давности по некоторым административным правонарушениям.