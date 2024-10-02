Предприниматели смогут пользоваться сервисами VK через T-Business ID

Организации и ИП получат быстрый доступ к b2b-сервисам VK. Все личные данные аккаунтов, реквизиты и документы для подтверждения будут загружаться автоматически по T-Business ID.

Т-банк совместно с VK запустили возможность быстро подтвердить профиль в сервисах социальной сети. Теперь предприниматели и компании смогут пройти верификацию с помощью T-Business ID.

Больше не нужно вручную заполнять данные и загружать документы для проверки и подтверждать подлинность реквизитов в платежных документах и при денежных переводах.

«Подтверждение реквизитов по T-Business ID доступно клиентам Т-Бизнеса в личном кабинете нового сервиса VK Бизнес ID. Для этого необходимо создать аккаунт VK Бизнес ID, а затем подтвердить данные по T-Business ID», — сообщили в пресс-службе банка.

С помощью VK Бизнес ID позволяет быстро авторизовываться в b2b-сервисах VK через единый аккаунт и управлять корпоративными данными. Сейчас можно авторизоваться в VK Рекламе, постепенно будут подключаться и другие продукты VK, а также в будущем сервис смогут интегрировать внешние b2b-платформы.

T-Business ID — сервис для моментальной регистрации и подтверждения аккаунтов юридических лиц на сайтах и в приложениях партнеров. К нему уже подключились крупные B2B-платформы HeadHunter, Авито и другие.