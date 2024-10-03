💥 В Госдуму внесен второй закон по налоговой реформе-2025

30 сентября 2024 года Правительство РФ внесло в Госдуму ожидаемый законопроект с изменениями в НК, который в том числе поправит и дополнит нормы о налоговой реформе-2025, внесенные 176-ФЗ.

Основной федеральный закон по налоговой реформе с 2025 года — № 176-ФЗ от 12.07.2024. Но многие его нормы разрабатывались и принимались в спешке, зачастую без обстоятельного и детального обсуждения с экспертами и представителями бизнеса.

Поэтому кабмин оперативно разработал законопроект № 727330-8 с изменениями в Налоговый кодекс. Он уточнит нормы, внесенные 176-ФЗ.

Также он подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в том числе в целях исполнения отдельных поручений Правительства.

В частности, изменения будут внесены в нормы по акцизам, госпошлине, налогу на имущество организаций, НДПИ, налогу на прибыль, УСН и НДС, страховым взносам.

Документ предусматривает одно из самых ожидаемых уточнений: освобожденным от НДС упрощенцам не придется выставлять счета-фактуры. Об мы писали здесь.

До 14 октября депутаты должны подготовить свои отзывы, предложения и замечания к законопроекту. До декабря его должны принять.

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