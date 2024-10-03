Налоговики будут проверять клининговые компании с низкой налоговой нагрузкой

ФНС готовится провести контрольно-аналитическую работу в отношении клининговых компаний, у которых налоговая нагрузка значительно ниже средних показателей в отрасли. Кроме того, к проверкам стоит готовиться и ключевым контрагентам этих фирм.

Контрольные мероприятия будут проводить с учетом рекомендуемого максимального отклонения показателей фискальной нагрузки компаний в сторону уменьшения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя начальника контрольного управления ФНС Александра Кузина.

Значения показателей налоговики определили в письме ФНС от 26.04.2024 № СД-4-2/4985@.

Осенью 2019 года сотрудники ФСБ и ФНС изымали документы в офисах 20 клининговых компаний. Проверки проходили в шести регионах. Бизнес подозревали в применении незаконных схем оптимизации налогов.