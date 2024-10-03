⚡️ Итоги дня: работодателям рекомендуют не отпускать сотрудников без больничных, родителей квадроберов могут лишить прав, а у Пелевина выходит новая книга

Сегодня в 20:24 стартуют продажи нового романа Виктора Пелевина «Круть». Книгу можно будет купить во всех книжных магазинах страны, одновременно произведение будет доступно в аудио и электронной версии.

Вечером 3 октября начнется магнитная буря. Утром 4 октября она станет сильнее — класса G3, а уже вечером 5 октября закончится.

Приложение Gmail для iOS и iPadOS перестало обновлять почту. Веб-версия и приложения для Android продолжают работать.

Яндекс в поисковике будет выдавать ответы от генеративных нейросетей. Поисковик может решить математическую задачу из школьной программы, расскажет про заинтересовавший товар в режиме диалога. Пользователи также смогут выбирать в «Поиске» выгодные для них банковские продукты.

Компания «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» разработала веб-приложение «Онлайн-доска», которое станет заменой Miro. Сервис предоставит виртуальное визуальное пространство по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем.