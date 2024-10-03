⚡️ Итоги дня: работодателям рекомендуют не отпускать сотрудников без больничных, родителей квадроберов могут лишить прав, а у Пелевина выходит новая книга

Сегодня в 20:24 стартуют продажи нового романа Виктора Пелевина «Круть». Книгу можно будет купить во всех книжных магазинах страны, одновременно произведение будет доступно в аудио и электронной версии.
Вечером 3 октября начнется магнитная буря. Утром 4 октября она станет сильнее — класса G3, а уже вечером 5 октября закончится.
Приложение Gmail для iOS и iPadOS перестало обновлять почту. Веб-версия и приложения для Android продолжают работать.
Яндекс в поисковике будет выдавать ответы от генеративных нейросетей. Поисковик может решить математическую задачу из школьной программы, расскажет про заинтересовавший товар в режиме диалога. Пользователи также смогут выбирать в «Поиске» выгодные для них банковские продукты.
Компания «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» разработала веб-приложение «Онлайн-доска», которое станет заменой Miro. Сервис предоставит виртуальное визуальное пространство по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем.
В Москве стоимость машиноместа увеличилась на 18% — до 3,5 млн рублей. Из-за этого владельцы автомобилей стали закупать специальные подъемники на два-три слота.
Госдума приняла закон, который ускорит строительство метро в Санкт-Петербурге. Властям города позволят самостоятельно проводить экспертизу проектной документации при строительстве метро и реконструкции зданий — объектов культурного наследия.
В России планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения начнут действовать поэтапно. Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года, а выпускники должны решить, по каким предметам сдают ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года.
Госдума рекомендует работодателям не отпускать сотрудников без больничного. До этого поступали предложения, что следует освобождать простуженных граждан РФ на 2-3 дня от работы без больничного листа.
Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов. Он также попросил ее разработать меры административной или уголовной ответственности для таких родителей.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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