Госкомпании будут платить в бюджет 50% от стоимости национализированных активов

У госкорпораций будет шесть месяцев, чтобы вернуть в бюджет половину стоимости полученных от государства активов.

В Госдуму внесли разработанный кабмином законопроект, по которому с 2025 года госкомпании будут возвращать в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости активов, которые были получены от государства.

В пояснительной записке сказано, что корпорация «обеспечивает перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданного актива, определенной на основании отчета независимого оценщика». Перевести средства нужно в течение трех месяцев с момента получения активов.

Изменения затронут акции и доли в уставных капиталах компаний, которые были обращены в собственность государства. Также механизм «квазиприватизации» распространят и на другое имущество, по которому получено решение суда об изъятии.