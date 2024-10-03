По налогу на имущество компаний будет новая льгота, а еще одну продлят

Правительство РФ решило дополнить нормы НК в части налоговых льгот по налогу на имущество организаций с 2025 года.

Продлят на пять лет — до 1 января 2030 года — возможность уменьшать базу по налогу на имущество, определяемую как среднегодовая стоимость имущества, на сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и/или модернизацию вводимых, реконструируемых и/или модернизируемых:

судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ;

портовых гидротехнических сооружений,;

сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (кроме системы централизованной заправки самолетов, космодрома).

Сумма капвложений должна быть учтена в балансовой стоимости данных объектов.

Для установления единого подхода к налогообложению отдельных объектов имущества электросетевого комплекса установят льготу в отношении:

ЛЭП;

трансформаторных и иных подстанций;

распределительных пунктов классом напряжения до 35 к В включительно;

предназначенного для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии оборудования независимо от класса его напряжения.

Эти новшества следуют из законопроекта № 727330-8, который подготовлен Правительством в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. И том числе для исполнения отдельных поручений кабмина. Он утоняет положения налоговой реформы-2025, внесенные законом 176-ФЗ.