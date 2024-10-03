Все-таки повысят льготную ставку налога на прибыль по ряду ценных бумаг и облигаций

Будет увеличена с 15 до 20% ставка по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций.

Это указано в законопроекте № 727330-8, который внесен в Госдуму и подготовлен Правительством в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. И том числе для исполнения отдельных поручений кабмина. Он утоняет положения налоговой реформы-2025, внесенные законом 176-ФЗ.

Кабмин объяснил: с учетом принятых изменений по увеличению с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль до 25%, установленных законом № 176-ФЗ, размер льготы в отношении процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций сохранится на прежнем уровне.

«Диапазон ставок для потенциальных эмитентов облигаций в результате повышение ставки налога на проценты по облигациям не претерпит изменений, а значит сколь либо значимого удорожания финансирования для организаций также не будет», — сказано в пояснительной записке.

Ранее мы сообщали, что по налогу на имущество компаний будет новая льгота, а еще одну продлят.