В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на долгую загрузку медиафайлов, а у кого-то не отправляются сообщения.

Пользователи мессенджера Telegram не могут отправлять сообщения, просматривать публикации каналов и получать уведомления.

Большинство жалоб поступает от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области. Об этом пишет РБК.

Отправленные медиафайлы стали дольше загружаться, а владельцы каналов не могут опубликовать посты. Сбой заметили в мобильном приложении и в версии мессенджера для ПК.

Подобный сбой уже был 1 октября 2024 года. Тогда проблема коснулась не только пользователей из России, но и из других стран.