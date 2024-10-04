Что ждать бизнесу в 2025 году от выездных налоговых проверок. Смотрите видео!

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться, к чему готовиться и кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году. Смотрите видеозапись!
В этом видео затронем такие важные темы как:
Статистика ВНП за последние годы.
На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.
Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.
Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.
Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
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