Что ждать бизнесу в 2025 году от выездных налоговых проверок. Смотрите видео!

Эксперт по налогам объяснила, кому ждать проверку в 2025 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться, к чему готовиться и кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году. Смотрите видеозапись!

В этом видео затронем такие важные темы как:

Статистика ВНП за последние годы.

На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.

Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.

Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.