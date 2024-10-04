Для освобождения от работы по повестке военкомата нужны заявление, приказ и отметка в табеле

На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учетных данных сотрудника освобождают от работы.

Это может быть целый рабочий день или несколько часов – в зависимости от того, сколько времени займет дорога и само мероприятие. На это время в соответствии со ст. 170 ТК за работником сохраняют место работы и средний заработок.

Кадровик (бухгалтер) на основании копии повестки:

Получает заявление от сотрудника — об освобождении его от работы. Готовит приказ в свободной форме. В качестве оснований указывает в нем ст. 170 ТК и реквизиты повестки. После подписания приказа руководством знакомит с ним работника под личную подпись.

В табеле учета рабочего времени день посещения военкомата обозначают кодом «Г». Это невыход на время исполнения государственных или общественных обязанностей.

Если день посещения военкомата приходится на отпуск, его придется продлить или перенести в соответствии со ст. 124 ТК. Сроки определяет работодатель с учетом пожеланий работника.