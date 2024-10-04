С внеплановой проверкой придут к тем, кто передает информацию за границу без ведома Роскомнадзора

Для операторов персональных данных расширили индикаторы риска. Власти хотят проверять компании, которые в течение года больше двух раз отправляли финансовые сведения и персданные за границу без уведомления в РКН.

Минцифры собирается проверять предпринимателей, которые ведут несогласованную с Роскомнадзором передачу персональных данных и финансовой информации за рубеж.

Если компания больше двух раз в год нарушила порядок передачи сведений за границу, то к бизнесу могут прийти с внеплановой проверкой. Поводом для проведения контрольных мероприятий также могут стать обращения жителей страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект Минцифры.

«В рамках внеплановой проверки Роскомнадзор может запрашивать большой объем информации касательно соблюдения законодательства о данных, а при невыполнении требований — выдавать обязательные предписания и инициировать последующие штрафы», — сказал партнер юридической фирмы Comply Сергей Сайганов.

Правила трансграничной передачи информации действуют с 1 марта 2023 года. Операторы персональных данных не всегда могут предоставить сведения Роскомнадзору, поскольку некоторую информацию для уведомления могут предоставить только иностранные получатели.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что введение согласия РКН бессмысленно, поскольку кредитные организации проводят тысячи платежей, а утверждать каждый из них невозможно.

Представители компании T2 сообщили, что решение Минцифры не повлияет на работу мобильного оператора: передача информации идет в соответствии с законодательством. В «Мегафоне» заявили, что совсем не отправляют данные за границу.