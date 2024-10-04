Логистические компании потеряли возможность отслеживать некоторые грузы

Участники рынка не могут установить задержку доставки контейнеров или их потерю в пути по железной дороге.

В конце сентября 2024 года экспедиторские и транспортные компании, которые доставляют контейнеры по железной дороге, потеряли возможность следить за перемещением грузов. Эта проблема может быть связана с задержанием группы лиц, подозреваемых в получении несанкционированного доступа к системам РЖД.

Отправители и получатели грузов могли следить за перемещением контейнеров в системе ОАО РЖД ЭТРАН. До весны 2022 года информация о нахождении грузов публиковалась открыто, а после стала доступна в закрытом режиме и у сторонних провайдеров. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы перестали получать данные о местонахождении перевозимых контейнеров по железной дороге и не можем оперативно информировать наших клиентов <…>. Во время пути могут происходить различные ситуации, связанные с задержками или поломками подвижного состава, да и элементарно непонятно, через сколько дней приедет контейнер, и не можем планировать свои цепочки поставок», — сказал гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов.

Система отслеживания дает бизнесу возможность убедиться в отправке грузов, а также проверить, не пытается ли экспедитор обмануть клиента, пренебрегая обязательствами. Сейчас компании пытаются найти альтернативный способ получения информации о местонахождении контейнеров.