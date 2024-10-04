Минпромторг начнет вести мониторинг российских производителей

У производителей товаров с обязательной маркировкой будут проверять оборудование и сотрудников.

С 1 декабря 2024 года Минпромторг по поручению аппарата правительства предложил начать эксперимент по мониторингу российских производителей одежды, обуви и биологически активных добавок (БАДов). Он продлится до 30 июня 2025 года.

В ходе эксперимента Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет проверять, действительно ли компания занимается производством товаров, которые подлежат обязательной маркировке. А также есть ли у производителей нужно оборудование, штат сотрудников и товары на складе. Если в ходе проверки обнаружат, что фактического производства нет, бизнес не сможет получить коды маркировки.

«Это поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую», — сказал директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Производителей будет проверять оператор системы маркировки «Честный ЗНАК». В эксперименте участвуют федеральный и региональные органы власти.

Сейчас обязательная маркировка установлена для 24 товарных групп, а также проходит 15 экспериментов. Маркировка охватывает свыше 19,5% несырьевого ВВП страны.