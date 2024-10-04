⚡️ Итоги дня: YouTube отправляет в теневой бан за использование VPN, Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей, а Ростелеком ускоряет VK Видео

Общественное объединение пассажиров (ООП) предложило запретить авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов в случае овербукинга (продажи большего количества билетов, чем есть мест в самолете), а также ввести обязательные компенсации.

В России может подорожать просекко из-за повышения пошлин на вина из недружественных стран. Просекко — самое популярное игристое вино.

YouTube начал массово вносить в теневой бан аккаунты пользователей, которые смотрят видеоролики с включенным VPN, чтобы обойти замедление сервиса. Аккаунты стали блокировать, а каналы удалять за спам.

Специалисты Ростелекома и VK предприняли ряд мер для ускорения загрузки контента VK Видео. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети Ростелекома, минуя удаленные дата-центры.

На маркетплейсах запустили продажи кормов для квадроберов. Состав не уточняется, но продавец заявляет, что корм сладкий, его можно приобрести примерно за тысячу рублей. На Ozon и Авито уже начали продавать будки, барьеры для квадроберов.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей против жены, а также компаний Wildberries и РВБ. По словам заявителя, речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без его согласия.

Uber будет использовать беспилотные разработки бывшего «Яндекса» в США.

«Яндекс Еда» в ноябре запустит функцию бронирования столиков в ресторанах. Она будет доступна в мобильном приложении в разделе «Куда сходить».