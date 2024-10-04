Wildberries выходит на рынок Таджикистана

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким подписала меморандум о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой (ТПП) Таджикистана.

Соглашение заключили после заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Таджикистана, пишет ТАСС.

В ближайшее время Wildberries планирует открыть ПВЗ в Таджикистане, а также построить логистический центр. По оценкам компании, рынок этой страны перспективный с точки зрения логистики, развития предпринимательства и увеличения товарооборота с Россией.

Также меморандум о сотрудничестве с Таджикистаном подписали российская компания VisionLabs, которая специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов и госкомпания Душанбе «Умный город».