Для налоговых вычетов по программе долгосрочных сбережений будет новая форма

Чтобы получить вычет по НДФЛ по индивидуальным инвестиционным счетам, нужно заполнить заявление по новой форме.

ФНС определилась с формой и форматом заявления о применении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Согласно федеральному закону от 23.03.2024 № 58-ФЗ, налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения будут предоставляться в зависимости от суммы:

денежных средств, внесенных на ИИС с 1 января 2024 года;

положительного финансового результата, который получен по операциям на ИИС.

В соответствии с этими изменениями ФНС выпустила проект приказа с формой заявления на получение налогового вычета. Также в документе определен порядок заполнения и представления заявлений. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, ФНС подготовила форму заявления о применении вычетов в отношении договоров на ведение ИИС, которые были заключены до 31 декабря 2023 года.