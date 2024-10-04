Ежемесячную выплату из материнского капитала получают родители 468 тысяч детей

В 2024 году Социальный фонд одобрил 273 тыс. заявлений от семей на предоставлении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Ее средний размер составляет 15 тыс. рублей. Сейчас финансовую поддержку получают родители 468 тыс. детей.

Выплаты из материнского капитала могут получить семьи, в которых месячный доход на одного человека составляет не больше двух прожиточных минимумов. По стране этот лимит равен 31 тыс. рублей, но в зависимости от региона порог может меняться.

Для получения ежемесячных выплат из маткапитала нужно подать заявление в Социальный фонд. Средства можно получить на любого ребенка, если ему не исполнилось три года. Вместе с выплатой разрешается получать единое детское пособие.

«Чтобы выплата из материнского капитала не завершалась, по мере достижения ребенком, на которого она установлена, года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Фонд и подтвердить право на продление меры поддержки», — сказано на сайте Соцфонда.

При отказе в предоставлении выплат сотрудники Фонда проводят консультации, которые позволяют родителям получить денежные средства. Это помогло многим семьям, и число отказов сократилось на 40% по сравнению с 2023 годом.