Верховный суд: выходные и праздники — не причина пропускать сроки обжалования решений

У участников судебного процесса есть месяц, чтобы оспорить решение суда. Наличие выходных и праздничных дней в этом временном промежутке не относится к уважительным причинам для пропуска срока обжалования.

Верховный суд согласился с решением нижестоящей инстанции о том, что выходные и праздничные дни не относятся к уважительным причинам, чтобы пропускать срок обжалования решений.

В октябре 2022 года суд составил решение, но ответчик его получил только 14 декабря, а апелляционную жалобу направил 27 января 2023 года. Также заявитель просил восстановить срок на подачу документов, поскольку с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года были выходными.

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с ответчиком, однако ВС оставил в силе решение первой инстанции, которая отказалась восстановить срок на подачу жалобы.

Верховный суд решил, что наличие выходных и праздничных дней в середине срока на обжалование не доказывает, что срок пропустили по уважительной причине. К тому же просрочка составила большее число дней, чем длились «новогодние каникулы».

«Наличие в середине месячного срока заранее установленных законом выходных и праздничных дней само по себе к уважительным причинам пропуска этого срока не относится», — сказано в определении суда.

Также ВС отметил ошибку судов апелляционной и кассационной инстанций в толковании норм.