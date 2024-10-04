Лимит на патентной системе налогообложения предлагают увеличить до 100-120 млн рублей

Сейчас для предпринимателей на ПСН действует ограничение в размере 60 млн рублей. В Удмуртии этот лимит решили пересмотреть и распространить на всех регионы РФ.

Совет законодателей планирует увеличить с 60 до 100-120 млн рублей лимит для работы предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН). Законопроект направят на рассмотрение Госсовета Удмуртии.

«Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам считает целесообразным внести изменения в законодательство о патентной системе налогообложения не на региональном, а на федеральном уровне, так как тема актуальна и для других регионов», — сказано на сайте Госсовета Удмуртии.

В течении 2021 года число видов предпринимательской деятельности для применения патента в Удмуртской Республике увеличилось с 64 до 89.

Сейчас предприниматели на ПСН освобождены от уплаты обязательных налогов, они не заполняют декларации и не ведут бухучет. Патент можно получить на срок от 1 до 12 месяцев.

Налоговая ставка составляет 6%, но в зависимости от региона она может варьироваться. Также субъекты РФ могут установить ставку 0% на два года для новых ИП, которые занимаются производством, работают в социальной или научной сфере, а также оказывают бытовые услуги.