Число транзакций по биометрии превысило 13 млн

Чаще всего покупатели расплачиваются по биометрии улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

С начала 2024 года количество платежей по биометрии составило 13,1 млн транзакций, а с июля число таких оплат выросло более чем в 2,5 раза.

Лидируют по общему количеству оплат улыбкой жители Москвы и Санкт-Петербурга. В региональный топ-3 вошли: Екатеринбург, Уфа и Новосибирск. Об этом сказано на сайте Сбербанка. Исследование посвящено Дню улыбок.

Чаще всего оплаты по биометрии проходят в обеденное время с 12:00 до 16:00 и после завершения рабочего дня. В основном улыбкой платят в кафе и продуктовых магазинах.

Самым улыбчивым клиентом стал Игорь — житель города Владимира. С начала года он оплатил 962 покупок с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

В конце сентября 2024 года Сбер разрешил своим клиентам расплачиваться по биометрии не только картами Сбербанка, но и других кредитных организаций. Подключить карту другого банка можно в приложении «Сбербанк Онлайн». Все привилегии и кешбэк сохранятся.