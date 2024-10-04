Топ-менеджмент ждет от производителей электротехники инноваций и новых продуктов

Более 60% высшего менеджмента компаний РФ ожидают от производителей электротехники внедрения инноваций и новых продуктов.

42% опрошенных полагают, что важность собственных испытаний возросла после ухода западных брендов и расширения российскими производителями ассортимента выпускаемой продукции. А треть опрошенных считает, что производителям необходимо развивать направление лабораторных испытаний.

По результатам исследования, проведенного при участии IEK GROUP (есть в распоряжении «Клерка»), среди высшего менеджмента бизнеса, помимо надежности оборудования, компании ожидают от производителей электротехники внедрения инноваций и новых продуктов (60%), улучшения качества сервисного обслуживания — 53%. Это поможет лучше закрывать потребности бизнеса.

Еще 40% опрошенных отметили важность безопасности оборудования и производства, 38% — энергосбережения и бережливого производства.

По мнению 37% респондентов, требования к российской продукции возросли в условиях импортозамещения. При этом многие отмечают необходимость развития собственных испытательных лабораторий.

По мнению заказчиков, для повышения надежности электротехники производителям нужно сотрудничать с научными центрами и институтами (68%), повышать экспертизу собственных сотрудников (57%).

При этом 55% отметили важность лабораторных испытаний в целом, а половина отметила, что нужно использовать зарубежный опыт при развитии собственной экспертизы. Еще 37% считают, что нужна стандартизация испытаний, а каждый десятый — увеличение инвестиций в R&D (исследования и разработки).

«IEK GROUP самостоятельно занималась созданием лабораторий практически с нуля, опираясь на собственный и зарубежный опыт. Большая часть испытательного оборудования, которое мы применяем, выполнена специально по нашему заказу. Сегодня только одна наша испытательная лаборатория, расположенная в Щербинке, провела за 2023 год 920 испытаний для компании, закрыв потребность примерно на 84%. В ближайших планах — открытие лабораторий в наших логистических центрах для входного контроля, регистрация в Ростехнадзоре и аккредитация в национальной части ФСА, которая позволит нам улучшить качество проводимых испытаний», — рассказал Андрей Николаевич Забелин, гендиректор IEK GROUP.

Так, например, испытания позволяют оценить влияние на оборудование окружающей среды и определить оптимальные условия его эксплуатации. Служба R&D анализирует полученные данные и дает рекомендации по увеличению срока службы приборов.

Надежность электрооборудования — самый важный критерий для бизнеса. В условиях импортозамещения, когда с рынка России ушли западные бренды, требования к отечественным продуктам стали повышаться. Перед выходом на рынок электротехника обязательно проходит испытания, подтверждающие ее технические характеристики, безопасность.

Исследование делает вывод, что развитие собственных лабораторий вместо обращения в сторонние испытательные центры позволяет сократить расходы и ускорить выход качественной продукции на рынок.