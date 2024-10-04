📅 Стало официально известно, как будем работать и отдыхать в 2025 году

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.
Кроме того, нерабочие дни перенесены:
с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;
с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Нерабочими будут:
22 и 23 февраля;
8 и 9 марта;
с 1 по 4 мая;
с 8 по 11 мая;
с 12 по 15 июня;
со 2 по 4 ноября.
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