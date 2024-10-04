📅 Стало официально известно, как будем работать и отдыхать в 2025 году

Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены:

с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Нерабочими будут: