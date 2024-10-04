Трудовое право

📅 Стало официально известно, как будем работать и отдыхать в 2025 году

Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены:

  • с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;

  • с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;

  • с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Нерабочими будут:

  • 22 и 23 февраля;

  • 8 и 9 марта;

  • с 1 по 4 мая;

  • с 8 по 11 мая;

  • с 12 по 15 июня;

  • со 2 по 4 ноября.

Источник: телеграм-канал кабмина.

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