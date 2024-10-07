В карточку формы 18 для воинского учета совместителей не включают

На совместителей тоже надо вести воинский учет.

Исключений для них в нормативных документах нет.

Между тем при заполнении карточки учета организации в военкомате формы 18 показывать совместителей там не надо.

Сведения о количестве работающих отражают в пункте 10 формы №18. Совместителей туда не включают. Об этом сказано в письме Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА, которым доведена форма карточки и порядок ее заполнения.