Госдума сократит военным и полицейским срок сохранения «северной» пенсии при переезде

Срок службы военных и полицейских на Крайнем Севере снизят до 6 лет. Тогда они смогут получать повышенную пенсию при переезде в другой регион.

В Госдуму внесли законопроект, по которому срок службы военных и правоохранителей сократится с 15 до 6 лет в районах Крайнего Севера и с 20 до 8 лет в приравненных к ним местностям.

Отслужив это время, сотрудники смогут получать «северную» пенсию и надбавки даже после переезда в другой регион РФ.

Срок службы решили сократить, поскольку «длительное проживание на территориях с суровыми природно-климатическими условиями негативно отражается на здоровье человека, требует существенных затрат при выезде для отдыха или лечения». Об этом сказано в пояснительной записке.