Счетная палата: эффект от налоговой реформы составит 3,6 трлн рублей уже в 2025 году

Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук заявил, что суммарный эффект для бюджета от поправок в НК оценивается в 3,6 трлн рублей в 2025 году. В 2027 году этот показатель составит 6,3 трлн.

«Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027», — сказал Борис Ковальчук.

В 2025 году введут пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Минфин считает, что повышение налогов затронет только 3,2% работающего населения или 2 млн человек.

Среди значимых изменений в 2025 году ставка по налогу на прибыль вырастет с 20% до 25%, а бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год начнет платить НДС.