❗ Досрочный выход с больничного по беременности и родам возможен только при добровольном возврате пособия

Разъяснение дает ОСФР по Москве и Московской области в письме от 08.08.2024 № 08-13/140761л.
Хотя в законе не прописана возможность прервать отпуск по БиР и выйти на работу, но и такого запрета в ТК нет.
Вместе с тем перечень случаев, когда с сотрудницы можно удержать выплаченное пособие по больничному листу, закрытый. И такой случай, как выплата зарплаты вместо пособия законом не предусмотрен.
Удержать пособие нельзя, но сотрудница может вернуть его добровольно.
Таким образом, если женщина хочет выйти из декрета досрочно, она должна написать заявление на добровольный возврат пособия в бюджет СФР. Его надо будет удерживать с зарплаты.
Если она такое заявление не напишет, то пусть дальше сидит в декрете.
Работодатель не должен давать согласие на досрочный выход с больничного, если нет согласия от сотрудницы на удержание пособия.
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