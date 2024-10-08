«Почта России» запустила моментальные переводы в Турцию без комиссии

На почте можно отправить денежные средстве без комиссии в Турцию и еще в 15 стран.

Клиенты «Почты России» теперь могут отправлять денежные средства в Турции без дополнительной комиссии. Максимальная сумма для разовой отправки составляет 300 тыс. рублей.

Перевести деньги можно из 30 тыс. почтовых отделений. Получить отправление в Турции можно сразу же в 124 точках.

«Клиенты Почты России могут отправить денежные средства из наших отделений уже по 16 направлениям. Это выгодно и удобно, поскольку отделения находятся в шаговой доступности. Кроме того, переводы доступны и в обновленном приложении Почты России», — сказано на сайте почты.

Сейчас «Почтой России» можно отправить деньги еще в 15 стран. В том числе, в Грузию, Беларусь, Сербию, Молдову, в Грецию и на Кипр.

За шесть месяцев 2024 года выручка «Почты России» увеличилась на 2%, до 110,3 млрд рублей. С доставки посылок внутри страны почта заработала на 1,25 млрд рублей больше, показатель вырос на 53%.